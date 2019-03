Wat als er een harde Brexit komt? “Dan is niemand zo hard getroffen als Vlaanderen”

Er komt maar geen eind aan de lijdensweg die de Brexit heet. Niet in het minst voor de Britse premier Theresa May, die dinsdagavond opnieuw een knoert van een nederlaag leed in haar parlement. Tijd om te bekomen krijgt ze niet. Woensdagavond wordt er opnieuw gestemd, dit keer over een uitstap zonder akkoord. Hoe groot is de kans op een ‘No Deal’? En wat zou dat betekenen voor ons land? Wat als de Britten het niet aandurven? En hoe lang houdt May dit nog vol?