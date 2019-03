“Die blik op het gezicht van het meisje toen ze te horen kreeg dat ze die dag seks moest hebben met 20 mannen. Ik vergeet het nooit”

“Compleet geshockeerd. Niemand van ons was hier klaar voor.” Zo luidt de getuigenis van zes Britse jongeren die voor een BBC-documentaire mochten kennismaken met “de donkere onderduik” van de Europese porno-industrie.

Een koppeltje rollebolt naakt over het zand op een strand ergens in Spanje. De jogger die voorbijloopt, kijkt niet eens meer op van het tafereel dat zich enkele meters verder afspeelt.

De “geliefden” zijn pornosterren, die een seksscène aan het opnemen zijn in het land dat met rasse schreden de “pornohoofdstad” van de wereld aan het worden is. “Elders zouden ze geshockeerd zijn, hier blijven ze gewoon kijken en applaudisseren ze als je klaar bent”, zegt producer Thierry Kemaco.

Ondergedompeld in porno-industrie

Ze zijn dan misschien opgegroeid met online porno, maar hoe gaan onze jongeren om met “volwassenen entertainment”? Die vraag wil de Britse openbare omroep BBC beantwoorden met de documentaire Porn laid bare, waarvoor zes jongeren - elk met een andere kijk op porno - naar Spanje werden gestuurd en er werden ondergedompeld in de porno-industrie. Het gaat onder meer om een 24-jarige freelance journalist, een 28-jarige “superfan” en een 23-jarige studente.

Stuk voor stuk waren ze geshockeerd door wat ze te zien en te horen kregen. “Die nerveuze blik op het gezicht van het Russische meisje toen ze te horen kreeg dat ze die dag seks moest hebben met twintig mannen. Ik ga het nooit vergeten. Niemand van ons was er klaar voor. Mensen die we nog maar net hadden ontmoet, zagen we enkele minuten later al seks hebben”, getuigt de journalist. “En kort daarna moest ik al assisteren bij een scène en water over een van de actrices gieten.”

Foto: bbc

Foto: bbc

Rob Diesel, de regisseur en ster van de film die op dat moment wordt opgenomen, verzekert de getuigen dat “niemand op de set iets tegen zijn of haar zin moet doen”. “En iedereen waar ik mee werk, heeft een waardig contract.”

Woorden die nog weinig betekenen voor de Britten als ze later beelden zien van Rob die een vrouw lastigvalt en aan het haar trekt in een zogenaamde “public disgrace”-video. “Hij praat zo vaak over respect en keuze, en dan zien we zoiets”, luidt het. “Toen we hem ermee confronteerden, was zijn argument gewoon dat sommige mensen op zulke filmpjes kicken.”

Wantoestanden

Hoe meer tijd ze in Spanje doorbrengen, hoe erger het wordt. In Barcelona ontmoeten ze Ismael López Fauste, een voormalige journalist voor een pornomagazine die nu dienstdoet als politie-informant. Hij vertelt verhalen van mensensmokkel, drugs en zeer veel geweld.

“De druppel voor mij was het moment waarop een van de meisjes een overdosis kreeg op de set omdat de producers haar drugs hadden gegeven. Toen besefte ik: ik ben hier een onderdeel van. En dat is maar een van de vele verhalen. Toen ik de wantoestanden aan het licht wilde brengen, ben ik meermaals met de dood bedreigd. Door de producers zelf. De acteurs en actrices staan compleet machteloos. De politie geeft niets om hen.”

Foto: bbc