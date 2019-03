Bij Schalke 04 verliezen ze hun gevoel voor humor niet na vernedering: “We wilden Theresa May wel eens zien”

Manchester City vernederde Schalke 04 in de Champions League met 7-0-cijfers. 7-0… Maar de Duitsers verloren hun gevoel voor humor niet. Op Twitter reageerde de club gevat tijdens de wedstrijd: “We wilden Theresa May wel eens zien verdedigen tegen deze Leroy Sané...”

De Duitser Leroy Sané was één van de grote uitblinkers bij City. De link met de geplaagde eerste minister Theresa May in tijden van de Brexit was snel gelegd.

I'd like to see Theresa May try and defend against @LeroySane19 https://t.co/tvgjlgdFIn — FC Schalke 04 (@s04_en) 12 maart 2019

Na de wedstrijd volgden nog excuses naar de fans:

Thanks for all your support. We can only apologise for tonight.#s04 #MCIS04 pic.twitter.com/cGKr3e9kvs — FC Schalke 04 (@s04_en) 12 maart 2019

Manchester City had even tijd nodig om onder stoom te komen, maar na 35 minuten opende Sergio Agüero vanop de stip de score met een panenka. Amper drie minuten later verdubbelde de Argentijn die score na een hakje van ploegmaat Raheem Sterling. En ook de 3-0 viel nog voor de rust: vier minuten na de tweede van Agüero brak Leroy Sané door en schoot met een gekruist schot voorbij doelman Fährmann. Tien minuutjes bleef het na de pauze stil, tot Sterling (46.) er op aangeven van Sané 4-0 van maakte. De assistgever was bij nummer vijf dezelfde, het doelpunt kwam van de voet van Bernado Silva (71.). Zes minuten later gaf Sané zijn derde assist, Phil Foden maakte zijn eerste doelpunt in de Champions League. En nog was de vernedering voor Schalke niet afgelopen. Gabriel Jesus (84.) maakte het feestje in het slot compleet: 7-0. Kevin De Bruyne en Vincent Kompany ontbraken geblesseerd.