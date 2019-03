Frank Deboosere: “Kosmische straling tijdens vluchten niet zo gezond”

Vliegen van het ene continent naar het andere is blijkbaar niet geheel zonder risico. Een onderzoeker van de universiteit van Oregon heeft de afgelopen drie maanden veertien keer het vliegtuig genomen voor de wetenschap. Tijdens die vluchten kon hij de grootte van de kosmische straling meten en die lag een stuk hoger dan eerst gedacht.

“Kosmische straling bij intercontinentale vluchten: niet zo gezond” deelde weerman Frank Deboosere woensdagochtend op Twitter. “Het debat gaat nu vaak over vliegen, maar dit is een aspect dat vaak vergeten wordt. Hoog in de atmosfeer zijn we minder beschermd tegen die schadelijke deeltjes. Daarom moeten mensen die vaak vliegen zich ook frequenter laten nakijken.”

Hij verwees naar een studie van de universiteit van Oregon waarbij de grootte van de kosmische straling tijdens intercontinentale vluchten gemeten werd. Een onderzoeker hing daarvoor de laatste drie maanden in totaal 83 uur in de lucht en vloog bijna twee keer om de aarde.

Dat stewards en piloten meer kans hebben op kanker is al langer geweten, maar zo’n groot onderzoek werd nooit eerder uitgevoerd. Tijdens de vluchten registreerde hij met behulp van sensoren de grootte van de straling. Hij verzamelde 230 microGrays aan kosmische straling tijdens zijn trip rond de wereld. Dat komt overeen met 23 X-rays bij de tandarts. Opvallend: 41 procent van de dosis kwam van neutronen. Dat is een krachtiger type straling uit de ruimte en wordt in kankertherapie gebruikt om tumoren te doden.

Zorgen maken?

Maar, dat betekent niet dat we ons nu zorgen hoeven te maken als we een vliegtuig opstappen. De onderzoeker van de universiteit van Oregon verzamelde die hoeveelheid straling op veertien vluchten verspreid over drie maanden. Door die trage impact heeft het lichaam voldoende tijd om te herstellen en aan een nieuwe vlucht te beginnen zonder schade.

“Mensen hoeven dus niet onmiddellijk schrik te hebben. Bijna niemand spendeert 83 uur in een vliegtuig. De langste vlucht die je kan nemen, is van Singapore naar New York en dan hang je nog maar 17 uur in de lucht”, zegt luchtvaartexpert Luk De Wilde.