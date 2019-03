Linkebeek - In de Villalaan in Linkebeek is rond 10 uur een man zwaargewond geraakt tijdens zaagwerken aan een boom die was omgevallen door het stormweer.

Toen hij de boom in stukken wilde zagen, is die beginnen rollen en kwam het slachtoffer eronder klem te zitten. De man werd met zware verwondingen aan het been afgevoerd naar het ziekenhuis, maar maar is niet in levensgevaar.