Gepensioneerde zakenman beschoten in Dilbeek

Dilbeek - In Dilbeek is vorige week woensdag een gepensioneerde zakenman beschoten door een onbekende. Dat meldt La Dernière Heure en wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Dat heeft een onderzoek geopend voor moordpoging.

De feiten speelden zich woensdagavond 6 maart af in de Doornstraat in Itterbeek, net voor middernacht. De gepensioneerde zakenman André C. had de avond doorgebracht in een café in Anderlecht, om er de voetbalwedstrijd PSG-Manchester United te volgen. Net voor middernacht parkeerde C. zijn wagen op de oprit van zijn huis maar daar dook plots een onbekende man op in donkere kleren. Die was gemaskerd en gewapend en vuurde verschillende schoten af, zonder C. evenwel te raken. De dader liep nadien weg naar het einde van de straat en stapte daar vermoedelijk in een wagen.

De politie kwam nog ter plaatse en doorzocht de buurt maar kon geen verdachte meer terugvinden.