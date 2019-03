Boerendochter is inzet van vete tussen twee families: “De landbouwersversie van Romeo en Julia”

Maaseik / Sint-Truiden -

De landbouwersversie van Romeo en Julia, een boerenepos van Stijn Streuvels in de 21ste eeuw… Benamingen waren er genoeg om de vete tussen twee boerenfamilies uit Maaseik en Sint-Truiden uit te drukken. Inzet is dochter Veerle Goyens (34) van de Maaseikse familie die een relatie aanging met een Truiense landbouwerszoon Benjamin Houben. De vete is helemaal ontspoord en wordt nu zelfs uitgevochten voor de rechter.