De ‘shutdown’ van Trump vertraagde cruciale veiligheidsupdates aan de 737 MAX

Een cruciale software-update van de Boeing 737 MAX liep vertraging op door de shutdown van president Trump over de financiering van zijn grensmuur met Mexico. Boeing begon te werken aan de update nadat een 737 MAX van Lion Air was gecrasht.

Op basis van de data uit de zwarte doos van de Lion Air-vlucht is gebleken dat het toestel snel steeg en daalde voor het in zee stortte. Onderzoekers stelden dat een defect in de sensordata en bijhorend veiligheidssysteem de crash had veroorzaakt. Kort daarna begon Boeing te werken aan een software-update die het defect moest verhelpen. De uitrol ervan stond gepland voor eind januari dit jaar. Ondanks de ‘bug’ werd de 737 MAX nog veilig genoeg bevonden door het Amerikaanse FAA (Federal Aviation Administration) en mocht het toestel nog gebruikt worden.

Volgens The Wall Street Journal liep de update vertraging op vanwege “technische uitdagingen”, “meningsverschillen” en “de 35 dagen durende shutdown”. Door die shutdown stonden diensten van de FAA, die zulke updates moeten goedkeuren, op non-actief en werd de uitrol verlaat naar eind april 2019.

Het blijft voorlopig onduidelijk wat de Ethiopian Airlines-crash veroorzaakt heeft, maar volgens experten aan Quartz vertoont de route van deze 737 MAX gelijkenissen met die van Lion Air. Tewolde GebreMariam, topman van Ethiopian Airlines, verklaarde aan CNN dat de piloten kort na het opstijgen gemeld hadden dat ze problemen hadden om het vliegtuig onder controle te houden.

Vlucht ET-302 stortte zondag kort na het opstijgen vanop de luchthaven van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba neer. De 157 inzittenden kwamen daar bij om het leven.