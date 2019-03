Iraanse president Rohani ontmoet Iraakse grootayatollah

De Iraanse president Hassan Rohani heeft woensdag een ontmoeting gehad met de grootayatollah Ali al-Sistani, de belangrijkste geestelijke leider van Irak in de stad Najaf, die door sjiieten als heilig beschouwd wordt.

Rohani, die maandag in Bagdad is aangekomen voor een driedaagse reis, bezocht de grootayatollah bij zijn thuis in Najaf, laten veiligheidsdiensten weten. Voor het bezoek werden veiligheidsmaatregelen genomen.

De 88-jarige al-Sistani wordt nauwelijks in het openbaar gezien. Hij is een van de belangrijke theologen voor de sjiitische islam. Zijn decreten worden door miljoenen sjiieten in Irak en daarbuiten als heilig gezien. Hij speelde ook een belangrijke rol in de strijd tegen de radicale Islamitische Staat.

In 2014 riep al-Sistani zijn volgers op om zich kandidaat te stellen in de Iraakse strijd tegen IS, die gesteund werd door de Verenigde Staten. Het jaar ervoor had IS grote delen van het land bezet. In 2017 werd de terreurgroep in Irak verslagen.

Rohani zal woensdag, op de laatste dag van het driedaagse bezoek, ook nog andere sjiitische geestelijken ontmoeten in Najaf.

De Iraanse president bracht maandag al een bezoek aan de sjiitische schrijn van de imam Moesa al-Kazim in Bagdad en had een ontmoeting met de Iraakse president Barham Salih en premier Adil Abdul-Mahdi.

Met het bezoek van Rohani aan Bagdad hopen de twee landen hun banden te versterken en dat terwijl de Verenigde Staten Bagdad onder druk zetten om de handels-, energie- en politieke samenwerking met Teheran te beperken.