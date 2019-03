In de Nigeriaanse stad Lagos Minstens zitten minstens tien kinderen vast in hun basisschool op de bovenste verdieping van een gebouw dat woensdagochtend instortte.

Derin, een jongeman die deelnam aan de reddingsoperaties op het dak van het vier verdiepingen tellende gebouw, vertelde AFP dat “minstens tien kinderen” vastzaten in het puin, “schijnbaar in leven”. Of er slachtoffers zijn gevallen is voorlopig nog niet duidelijk.

Foto: AP

Foto: REUTERS