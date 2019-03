“Zidane kreeg serieuze opslag bij Real Madrid, maar verdient de helft minder dan Simeone bij Atlético”

Volgens het loon dat gelekt werd in de Spaanse krant El Confidencial kreeg Zinedine Zidane in vergelijking met zijn eerste passage als coach bij Real Madrid een serieuze opslag, maar verdient de Fransman heel wat minder dan zijn collega Diego Simeone bij Atlético Madrid.

Voorzitter Florentino Perez was dubbel gelukkig met de terugkeer van Zinedine Zidane als hoofdcoach bij Real Madrid. Ten eerste omdat de populaire Fransman de kritiek van de fans meteen deed verstommen, maar ook omdat “Zizou” financieel zeker niet het onderste uit de kan haalde bij de onderhandelingen.

Volgens de Spaanse krant El Confidencial verdient Zinedine Zidane bij Real per seizoen een vast bedrag van 12 miljoen euro netto, plus bonussen die zijn salaris geleidelijk zullen verhogen tot zijn contract afloopt in 2022. Toen hij de Koninklijke negen maanden geleden verliet, bedroeg zijn jaarsalaris “slechts” 7,5 miljoen euro plus bonussen...

Een jaarloon van 12 miljoen euro is uiteraard niet niks. Maar Perez bespaarde toch een smak geld want de andere namen die circuleerden in Madrid zouden nog heel wat duurder zijn uitgevallen. Pochettino, Klopp en Allegri zouden met salarissen van respectievelijk 10 miljoen euro, 8,5 miljoen euro en 8 miljoen euro goedkoper geweest zijn maar hebben nog een lopend contract bij hun clubs Tottenham, Liverpool en Juventus en dus zou er nog een (zware) transfersom moeten worden betaald. Zelfs een terugkeer van Mourinho zou duurder geweest zijn met een salaris van... 20 miljoen euro.

De helft van Simeone

Opmerkelijk: met 12 miljoen euro verdient Zidane exact de helft van de 24 miljoen euro die Diego Simeone elk jaar opstrijkt bij Atlético Madrid. Atlético werd door Juventus ook uitgeschakeld in de Champions League (uitgerekend door Ronaldo) maar staat momenteel tweede in La Liga met vijf punten meer dan Real.

Kortom, Real deed met Zidane een koopje. En dus is er zo meteen ruimte gecreëerd voor een transferoffensief deze zomer. Bepaalde bronnen spreken in dat verband over een budget van ruim 300 miljoen euro.

LEES OOK. Dumpen of niet: welke sterren overleven een hete zomer bij Real Madrid en welke worden best verkocht voor de miljoenen?