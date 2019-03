Reisje eindigt in mineur voor Nederlands koppel: auto volledig gestript op parking van luchthaven Charleroi

Een Nederlands koppel landde eind februari op de luchthaven van Charleroi na een kort, maar leuk verblijf op Malta. Toen ze terug naar hun auto gingen - die op een beveiligde parking stond - wachtte hen echter een onaangename verrassing: er was ingebroken in de Golf GTI en de auto was volledig gestript. “Er was een hoes overgetrokken”, aldus de Nederlandse Raven. “We wisten direct dat het foute boel was.”

Daniël en Raven hadden betaald - twintig euro voor vier dagen - om hun auto op de beveiligde ‘Quick parking’ in Charleroi te zetten en vertrokken met een gerust hart enkele dagen naar Malta. Bij terugkomst in België merkten ze onmiddellijk dat er een zwarte hoes over de auto van Daniël was getrokken. “Er was in onze auto ingebroken”, klinkt het bij Raven. “En niet zomaar.” Al hun bezittingen waren spoorloos, maar ook de koplampen, het stuur, de stoelen en andere apparatuur waren verdwenen.

“Ik heb iemand op de parking aangesproken, maar hij reageerde verbaasd”, aldus Raven. Volgens de medewerker was zoiets nog nooit eerder gebeurd en wist hij van niks. Zijn collega bleef kalm en was ervan overtuigd dat hun verzekering dat wel zou dekken. “Nog voor de politie arriveerde, ging het personeel uiteraard snel weg. We bleven achter op een lege, onbemande parking.”

Kleine lettertjes

Raven kreeg aanvankelijk geen reactie toen ze de klantendienst contacteerde, maar kreeg na enkele telefoontjes toch iemand aan de lijn. “Hier kregen we te horen dat ze ons niet hadden kunnen traceren en dat we daarom nergens vanaf wisten. Wat raar is aangezien we al onze gegevens voor de reservering moesten achterlaten.” De klantendienst kon echter niks doen voor het koppel, in de kleine lettertjes van de reservatie stond dat parkeren op eigen risico was.

“Belachelijk”, foetert de jonge vrouw. Ze stelt zich ook luidop vragen bij de reacties van het personeel op de parking. “Zo kalm reageren en doen alsof ze van niks wisten. We betwijfelen dat sterk achteraf. Bij de reservatie moesten we ook het merk en specificaties doorgeven, of was dat nodig voor de plundering?” Raven en Daniël zijn enorm geschrokken en zijn er het hart van in. “Is dit nou een beveiligde, betrouwbare parking? Of geldt dat enkel voor saaie, goedkope auto’s?”