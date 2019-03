Vijftiger veroordeeld voor maandenlang seksueel misbruik in beschutte werkplaats

Kuurne / Wervik - Een vijftiger uit Wervik is veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw met een mentale beperking in de zomer van 2016.

Het was op hun werk, de beschutte werkplaats Waak in Kuurne dat de man zich herhaaldelijk vergreep aan het 22-jarige slachtoffer met een mentale leeftijd van vijf jaar. De beklaagde die zelf geen beperking heeft, had een machtspositie doordat hij het aanspreekpunt was op de afdeling. Na drie maanden durfde de vrouw naar een leidinggevende stappen, maar ze werd niet geloofd en zelfs overgeplaatst. Na onderzoek oordeelde het parket de verkrachting bewezen.

De man beweerde dat ze een kortstondige relatie hadden en dat de vrouw instemde met seks. De rechtbank achtte de verkrachting bewezen, onder meer omwille van het grote onevenwicht tussen slachtoffer en dader. De beklaagde kreeg een jaar celstraf met uitstel. “Het is geen zware straf, maar voor mijn cliënte en haar ouders is het belangrijk dat de rechter haar geloofde”, reageert advocaat Jan Leysen. De beklaagde ook 5.100 euro schadevergoeding betalen.