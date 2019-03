Iedereen had medelijden toen moeder zei dat dochter zwaargewond raakte bij aanslag, maar nu moet ze zware boete betalen

De bazin van een verzekeringsmaatschappij moet ruim 161.000 euro terugbetalen nadat ze haar positie had misbruikt om valse schadeclaims in te dienen. Zo beweerde ze onder andere dat haar dochter gewond was geraakt bij de bomaanslag in Manchester tijdens het concert van popster Ariana Grande. Een grove leugen, zo kwam later aan het licht.

De vrouw, Susan Pain (51) uit Kirkby, een stadje ten noorden van Liverpool, heeft tussen 2010 en 2017 zeker dertig valse verzekeringsclaims ingediend. Volgens de Britse openbare aanklager heeft Pain, een directeur bij verzekeringsfirma Money Medical Management, haar kennis als insider misbruikt om frauduleuze claims in te dienen.

De vrouw ging gewiekst te werk. Zo gebruikte ze de namen van vrienden en familie om de valse claims in te dienen, voornamelijk voor onvoorziene medische complicaties en de bijhorende meerkost. Ze diende ook enkele claims in eigen naam in. Ze ging ervan uit dat dat onder de radar zou blijven omdat ze op haar werk enkel haar meisjesnaam, Susan Raufer, gebruikte.

Gewonde dochter en zoon?

Als ‘Susan Raufer’ diende ze ook een claim in voor verlies van inkomen als gevolg van de bomaanslag in Manchester. Ze beweerde dat haar dochter zwaargewond was geraakt en dat ze twee operaties had moeten ondergaan. Ook diende ze ooit een schadeclaim van 7.984 euro in voor een ski-ongeluk van haar zoon.

Maar, wat blijkt? De vrouw heeft helemaal geen kinderen. Pain moet nu alle valse claims terugbetalen, in totaal gaat hem om 161.000 euro. Een eerste schijf van 100.000 euro moet ze over een periode van drie maanden terugstorten, de rest van het bedrag zal uit haar pensioenfonds gehaald worden. Daarbovenop krijgt ze twee jaar cel.