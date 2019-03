Diksmuide - In Diksmuide vond omstreeks 14 uur een spectaculair ongeval plaats: nadat twee wagens op het kruispunt van de Oostendestraat met de Handzamedijk op elkaar botsten, kwam een bestelwagen op zijn dak terecht.

De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar de bestuurder van de bestelwagen was niet gewond. De vrouw in de andere wagen werd wel lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De Oostendestraat is tijdelijk gedeeltelijk onderbroken.