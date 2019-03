Empoli zet coach aan de deur en haalt zijn (ontslagen) voorganger opnieuw binnen

Giuseppe Iachini is ontslagen als coach van de Italiaanse eersteklasser Empoli, zo maakte de club woensdag bekend. Hij wordt opgevolgd door zijn voorganger, Aurelio Andreazzoli. Die werd in november ontslagen, maar viert nu zijn terugkeer. Vorig seizoen leidde Andreazzoli Empoli naar de titel in de Serie B.

Empoli is promovendus in de Serie A en vecht met een zeventiende plaats na 27 speeldagen tegen de degradatie. De 54-jarige Iachini was nog maar sinds begin november in dienst bij Empoli, een traditionele liftploeg in Italië, maar ook hij kon de club niet naar veilige wateren loodsen.

Iachini volgde destijds Andreazzoli op. Die laatste moet er nu voor zorgen dat Empoli alsnog op het hoogste niveau blijft spelen.