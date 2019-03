“Zijn levensgrote poster versiert de slaapkamer, het pasfotootje van mijn man hangt in de hoek”: Paul Severs-fans over hun God

“Paul Severs, dat is psychologie, meneer. Ge weet niet hoe vaak mensen Pauls platen draaien om zich weer beter te voelen.” Aan het woord is Felix Diels (68), Severs-fan van het eerste uur. Samen met duizenden andere fans houdt hij zijn hart vast nu zijn grote idool, zijn God, in coma ligt na een zware hartaanval.