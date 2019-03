Vlaming (30) met clusterhoofdpijn is ten einde raad: “48 weken per jaar is mijn leven oké. De andere 4 zijn de hel”

Tongeren -

Een knappe, kloeke gast. Trendy baardje, gespierde armen en een mooie vriendin. Wie Joeri Swerts uit Tongeren ziet voorbijkomen, merkt amper dat hij ziek is. Maar niets is minder waar. De dertiger lijdt aan clusterhoofdpijn, een zeldzame maar extreem pijnlijke ziekte. “Een paar weken per jaar ga ik door de hel”, zegt Joeri. “Keer op keer moet ik nadien op zoek naar ander werk.”