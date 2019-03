Verward, hardnekkig en hongerig: de vrouw die overal eet en nergens betaalt

Al sinds september vorig jaar loopt Nadine W. (48) de ene horecazaak na de andere aan de kust buiten zonder te betalen. Ook al spreekt de rechtbank zich woensdag uit over die tafelschuimerij, toch blijft W. verder doen, alsof haar geen celstraf van 21 maanden boven het hoofd hangt. De horeca-uitbaters zijn het beu en hebben een sms-netwerk geïnstalleerd om elkaar te waarschuwen als ze weer eens ergens opduikt. Maar: “Eerlijk? Eigenlijk hebben we medelijden met die verwarde vrouw.”

“Als iemand van ons die vrouw ziet ronddolen in de straten, verwittigt hij de rest via ons buurtinformatienetwerk. Zodra ze ergens binnengaat, bellen we de politie.” Guy De Coninck van de vzw Horeca Blankenberge ...