Amerikaanse piloten meldden eind vorig jaar al incidenten met omstreden Boeing-toestellen

Verschillende Amerikaanse piloten hebben eind vorig jaar incidenten gemeld bij het besturen van de Boeing 737 MAX 8, zo meldt het Franse persagentschap AFP. Dat kon een aantal meldingen, die gebeurden bij een anonieme gegevensdatabank van het Amerikaanse ruimtevaartbureau Nasa, inkijken. Ook Amerikaanse media schrijven over de meldingen.

Piloten op zeker twee Amerikaanse vluchten meldden dat de neus van het toestel plots naar beneden dook, kort nadat de automatische piloot was ingeschakeld. In beide gevallen kon het vliegtuig rechtgetrokken worden na de automatische piloot uitgeschakeld te hebben.

Volgens Amerikaanse media wijst de beschrijving van de incidenten niet naar het “Maneuvering Characteristics Augmentation System” of MCAS, dat na de crash van een Lion Air-vlucht in oktober vorig jaar onder vuur werd genomen. Dat systeem is volgens Boeing immers alleen actief als de automatische piloot afstaat.

De oorzaak van de recentste crash met een 737 MAX-vliegtuig, zondag in Ethiopië, is nog niet bekend. De gegevens van de zwarte dozen moeten nog worden geanalyseerd. Bij beide ongevallen stortte het vliegtuig kort na het opstijgen neer. Vele landen houden de 737 MAX-vliegtuigen voorlopig aan de grond. De VS blijven erbij dat het vliegtuigtype veilig is.