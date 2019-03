Twee jaar geleden droeg hij nog in tranen de doodskist van zijn vrouw, nu komt vijftiger met ijzingwekkende bekentenis

De beelden ontroerden heel Australië in 2017: een 54-jarige man die tijdens de begrafenis van zijn vrouw in tranen de doodskist droeg. Twee jaar later heeft de man het land opnieuw beroerd: nu door - geheel onverwacht - schuldig te pleiten aan haar dood.

Karen Ristevski, 47, raakte vermist op 29 juni 2016. Acht maanden later werd haar levenloze lichaam gevonden. Gedumpt in een bosgebied nabij het Mount Macedon Regional Park in de Australische staat Victoria.

Haar man Borce Ristevski, die al snel als verdachte werd bestempeld bleef zijn onschuld uitschreeuwen. Zijn vrouw had na een ruzie hun woning te voet verlaten en was nooit teruggekeerd, verklaarde hij keer op keer. Altijd erg geëmotioneerd als hij erover praatte, of als hij in de media vertelde wat er volgens hem met Karen gebeurd kon zijn. Ook toen haar lichaam gevonden werd, bleef hij ontkennen. Hij droeg zelfs haar doodskist op de begrafenis, in tranen. “Borce was de liefde van haar leven”, zo klonk het op een emotionele getuigenis van een vriend van het koppel.

Hij bleef maar ontkennen. Tot nu, een dag voordat het moordproces moest beginnen heeft hij dan toch bekend. Hij pleit schuldig. “Er waren voortdurend spanningen binnen het gezin”, getuigen kennissen. “Ze hadden het niet breed en hadden altijd ruzie over geld.”

Of geld ook het motief voor de moord was, zal de komende weken moeten blijken op het proces.