Eerste wintereditie Tomorrowland van start gegaan in Alpe d’Huez: 25.000 festivalgangers dansen in de sneeuw

De allereerste Tomorrowland Winter, de wintereditie van het Belgische dancefestival, is officieel van start gegaan in Alpe d’Huez. Maar liefst 25.000 festivalgangers zakten af naar het Franse wintersportoord om er te skiën, snowboarden en … feesten. Wij namen een kijkje ter plaatse.

Even wennen is het wel, dat schuifelen op het ijs van podium tot podium. Ogen uitkijken ook. Naar Tomorrowland-figuren die wel uit de animatiefilm Frozen weg gewandeld lijken en de gigantische Mainstage (getekend en gemaakt in België), maar even goed naar de durvers die de snowboots links laten liggen en alsnog hun elegantere schoenen aantrekken. Zij gaan onder meer feesten in de Garden of Madness, aan de Mainstage of in de Moose Bar, drie podia die zich in het dorp van Alpe d'Huez zelf bevinden.

Foto: evdg

De andere vijf podia zijn bereikbaar via de verschillende skiliften in hoger gelegen gebied, ook voor wie niet skiet. Top of the Mountain ligt op 3.300 meter en is zo het hoogst gelegen podium, ervaren wintersporters kunnen er na het dansen meteen de zwarte piste op.

Meer dan 100 dj’s

Zowel op het festivalterrein in het dorp als in de hogergelegen berghutten is de sfeer uitgelaten: bergen en muziek, het blijkt een topcombinatie. In totaal komen meer dan 100 dj’s plaatjes draaien op Tomorrowland Winter, op de affiche staan onder meer Paul Kalkbrenner, Armin van Buuren, Netsky, Martin Garrix, Lost Frequencies en Martin Solveig.

Een sneeuweditie is een primeur voor het wereldbekende dancefestival, toch is het niet de eerste keer dat Tomorrowland zich buiten de vertrouwde terreinen van De Schorre in Boom begeeft. In 2013 vond TomorrowWold plaats in Chattahoochee Hills in het Amerikaanse Georgia, in 2015 trok het dancefestival naar São Paulo in Brazilië.