Trump hekelt complottheorie over “fake Melania”

De oude theorie dook opnieuw op nadat het presidentiële paar vrijdag de zuidelijke staat Alabama bezocht na de enorme verwoesting door enkele tornado’s. De hashtag #FakeMelania was dit weekend trending op Twitter, waarbij menig twittergebruiker foto’s deelden die de theorie versterkten.

De Amerikaanse president tweette daarop: “Fake News heeft foto’s gephotoshopt van Melania, en ze verspreid met complottheorieën dat het niet haar aan mijn zijde was in Alabama en op andere plaatsen. Ze worden alleen maar meer gestoord met de tijd!”.

The Fake News photoshopped pictures of Melania, then propelled conspiracy theories that it’s actually not her by my side in Alabama and other places. They are only getting more deranged with time!