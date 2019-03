Hoe zit het met de verkrachtingszaak tegen Cristiano Ronaldo? “Zijn strategie is duidelijk: zo lang mogelijk boven de wet blijven zweven”

Hij scoorde woensdag een iconische hattrick voor Juventus in de achtste finales van de Champions League, maar hoe zit het eigenlijk met de aanklacht voor verkrachting tegen Cristiano Ronaldo? Sam Borden, journalist bij het Amerikaanse ESPN, doet het bizarre verhaal. “De tijd laten lopen, dat lijkt de strategie van Ronaldo en zijn team”, klink het.

Even terug naar de feiten. Begin oktober opende de politie van Las Vegas een onderzoek na belastende verklaringen van Kathryn Mayorga (34). Die vrouw beweert op 13 juni 2009 door Ronaldo te zijn verkracht in een hotelkamer in Las Vegas na een avondje stappen. Volgens de Portugees hadden de twee een relatie met “wederzijdse toestemming”. Het onderzoek is lopende en in dat kader eisten de Amerikaanse autoriteiten begin dit jaar een DNA-staal van de Juventus-speler. Dat wil men vergelijken met materiaal dat op de jurk van Kathryn Mayorga werd aangetroffen. Eerder lekte in verschillende media uit dat Ronaldo een akkoord zou hebben getekend met de vrouw die hem nu aanklaagt (en haar 375.000 dollar zou hebben betaald), en daarin zou hij de verkrachting hebben toegegeven. Dat laatste werd ontkend door zijn advocaat.

Die bewuste advocaat was Peter Christiansen. Maar volgens Borden is het gissen of die wel degelijk de belangen van de Portugees behartigt. “We hadden daarover artikels gezien, maar het is niet meteen zeker over welke Peter Christiansen het gaat. Bij de Christiansen Law Offices zijn er namelijk een Peter J. en een Peter S. te vinden. Het kantoor bevindt zich overigens vlakbij een kapel om te trouwen in Nevada. Toen we daar waren, zat er niemand aan het onthaal. We gingen dan maar verder en kwamen twee vrouwen en man tegen in een kantoor. We vroegen of we een afspraak konden maken met de Christiansen die Ronaldo verdedigt. We werden niet zo vriendelijk verzocht om weg te gaan. Zelfs een bevestiging was teveel gevraagd. We werden boos buiten gekeken.”

Foto: AP

Volgens de Amerikaan voelt de hele zaak erg vreemd aan. Van de aanklacht in 2009 tot de heropening van de zaak meer dan zeven jaar later en het huidige onderzoek. Mayorga wordt momenteel vertegenwoordigd door Leslie Stovall. Die zei in oktober aan het Duitse Der Spiegel, dat dankzij Football Leaks de bal opnieuw aan het rollen bracht, dat Ronaldo en zijn juridisch team er “alles aan doen om de zaak te vertragen” en dat “een misdaad verbergen een misdaad is”.

Stovall zond op 3 oktober een livestream uit op de Facebook-pagina van zijn kantoor, weliswaar met bijzonder matig geluid. Onder andere om te zeggen dat Ronaldo de eerder vernoemde overeenkomst met Mayorga schond omdat een brief van de vrouw met haar kant van de feiten niet werd voorgelezen aan de Portugees van Juventus. “Maar dit werd nauwelijks opgepikt in de media en op sociale media bleef het verrassend stil over de livestream van Stovall”, aldus Borden bij ESPN.

“Dit zijn meer dan geruchten hé”

De Amerikaan vindt dat bizar. “Het gaat hier over de meest herkenbare atleet ter wereld die bij een veroordeling levenslang in de gevangenis kan terechtkomen. Dit zijn meer dan wat geruchten, dit is écht. En toch lijkt niemand er van wakker te liggen”, zegt hij.

We zijn nu meer dan vijf maanden na het heropenen van de zaak tegen Ronaldo en sindsdien is er eigenlijk niets gebeurd. De Portugees is nog altijd niet aangeklaagd en wat er gevonden is na het DNA-staal van de aanvaller is nog altijd niet geweten. Mayorga zou intussen nog steeds sukkelen met een depressie en zou al weken niet meer thuis zijn geweest om de media te ontwijken. Intussen blijft Ronaldo goals scoren en bleven sponsors als Nike en EA Sports hem trouw.

CR7 lijkt dan ook stevig in zijn schoenen te staan. “Ik heb een partner, vier kinderen, een moeder die ouder wordt, zussen, een broer, een familie met wie ik heel close ben. Ik heb het dan nog niet over mijn reputatie, die voorbeeldig is. Ik weet wie ik ben en wat ik heb gedaan”, zei hij eind oktober. “Op een dag zal de waarheid aan het licht komen. De mensen die vandaag kritiek op mij hebben en van mijn hele leven een circus willen maken, zij zullen het dan wel weten.”

Foto: REUTERS

Boven de wet zweven

Volgens Borden ligt de sleutel tot de waarheid in die “op een dag”. “De tijd laten lopen, dat lijkt de strategie van Ronaldo en zijn team”, aldus de Amerikaanse journalist.

“Terwijl het onderzoek vertraging oploopt, komt er ook geen schot in die rechtszaak. Dat heeft er deels mee te maken dat Ronaldo nog altijd niet officieel op de hoogte is gebracht van de zaak. Hij heeft geen Amerikaanse advocaat en op het digitale dossier staat bij Ronaldo’s advocaat zelfs geen naam. Een zaak in Italië beginnen, is onbegonnen werk en de deadline daarvoor verliep eind februari. Ronaldo maakt dus gebruik van zijn macht: he’s hiding in plain sight. Hij verschijnt op grote schermen en heeft zich omringt met een team van advocaten en privédetectives. Met de bedoeling om boven de wet te blijven zweven zolang dat kan. Intussen kan Mayorga alleen maar wachten.”