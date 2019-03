Scheldpartij op hoog niveau tussen Erdogan en Netanyahu: “Dief” en “tiran” vs. “Dictator” en “Massamoordenaar”

Turkije en Israël beschuldigen en beledigen elkaar dezer dagen op Twitter. Naar aanleiding van een tweet van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat Israël de “enige echte” natiestaat van de joden is heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op zijn beurt beledigingen geuit aan het adres van Netanyahu.

Het dispuut komt er na een tweet van Ibrahim Kalim, de woordvoerder van Erdogan. Die tweette eerst over het “schaamteloze racisme en discriminatie” tegenover de Arabieren/moslims die in Israël wonen.

Netanyahu says that Israel is “a nation state not of all its citizens but only of the Jewish people”.

I strongly condemn this blatant racism and discrimination.

1.6 million Arabs/Muslims live in Israel.

Will the Western governments react or keep silent under pressure again? — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 12, 2019

Daarop reageerde Netanyahu dinsdag op zijn beurt in een tweet. “De Turkse dictator Erdogan valt de democratie van Israël aan terwijl Turkse journalisten en rechters zijn gevangenissen vullen. Wat een grap!” en “In Israël is niemand een tweederangsburger. Israël is een democratie waarin alle Israëliërs, inclusief onze bijna 2 miljoen Arabische burgers gelijke, individuele rechten genieten”. “Maar Israël is ook de enige echte joodse staat”, voegde hij eraan toe.

Turkey’s dictator Erdogan attacks Israel’s democracy while Turkish journalists and judges fill his prisons. What a joke! — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 12, 2019

But Israel is also the one and only Jewish state, with a Star of David on our flag, Hatikvah our national anthem, Hebrew our official language and where a Law of Return gives every Jew around the world the right to return to our ancestral homeland. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 12, 2019

“Hey Netanyahu, gedraagt u zich. U bent een tiran die tienduizenden mensen in cellen opsluit”, antwoordde Erdogan woensdag dan weer in een toespraak tot zijn aanhangers in Ankara. “Die dief die aan het roer van Israël staat, u weet wel, hij en zijn vrouw staan terecht voor overvallen, voor misbruik,” voegde Erdogan toe, suggererend naar de beschuldigingen van corruptie tegen de Netanyahu’s.

En die uithaal lokte dan weer een pittige respons van Netanyahu uit: “Erdogan, de dictator die duizenden politieke tegenstanders in de cel gooit, genocide pleegt tegen de Koerden, en Noord-Cyprus bezet, preekt tegen mij, Israël en het Israëlische leger over democratie en de ethiek van een oorlog. Wat een grap.”