Ook Canada sluit luchtruim voor 737 MAX-vliegtuigen

Canada sluit met onmiddellijke ingang zijn luchtruim voor Boeing 737 MAX-passagiersvliegtuigen. Dat heeft de Canadese regering beslist op basis van “nieuwe informatie” over de omstandigheden van de crash zondag van zo’n vliegtuig in Ethiopië, zo heeft de Canadese minister van Transport Marc Garneau woensdag aangekondigd tijdens een persconferentie in Ottawa.

Experts van het ministerie hebben volgens de minister overeenkomsten vastgesteld tussen het vluchtverloop van de in Ethiopië neergestorte Boeing en dat van een in oktober vorig jaar in Indonesië gecrashte 737 MAX. Uit voorzorg is daarom beslist om het Canadese luchtruim te sluiten: er mogen geen 737 MAX-vliegtuigen landen of opstijgen in Canada, of door het Canadese luchtruim vliegen.

Canada schaart zich in een hele rij van landen, waaronder de hele Europese Unie, die vluchten met het nieuwe vliegtuigtype van Boeing verboden hebben. Volgens gegevens van het agentschap Bloomberg houden wereldwijd al 55 landen de toestellen aan de grond. In nog eens een tiental landen vliegen een of meerdere luchtvaartmaatschappijen niet meer met het toestel.