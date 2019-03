Loris Karius krijgt er ook van langs in Turkije: “Er is iets mis met zijn motivatie” (maar de doelman heeft zo zijn reden)

Hoe zou het nog zijn met Loris Karius? De Duitse doelman werd na zijn dramatische prestatie in de Champions League-finale voor twee jaar uitgeleend aan Besiktas. Maar ook daar loopt niet alles van een leien dakje voor de blonde Liverpool-speler.

Besiktas staat momenteel vierde in de Süper Lig met 44 punten na 25 wedstrijden. Dat zijn er liefst dertien minder dan leider Medipol Basaksehir. De titel is dus ver weg. Tot frustratie van trainer Senol Günes, die uithaalde naar zijn doelman.

“Er is iets mis met zijn beweeglijkheid, zijn motivatie en zijn enthousiasme tijdens onze wedstrijden. We krijgen dat er niet uit, dat is ook deels mijn schuld. Laat ik het zo zeggen: als ik Tolga Zengin tot mijn beschikking had, zou die nu keepen”, vertelde hij aan de Turkse pers.

Maar Karius heeft zo zijn reden om “minder gemotiveerd” te zijn. Hij is namelijk naar de Wereldvoetbalbond FIFA gestapt om daar vier maanden achterstallig loon terug te eisen, zo schrijft het Duitse Bild woensdag. De betalingstermijn is intussen verstreken en daardoor dreigen er voor de Turkse club sportieve gevolgen, zoals de aftrek van punten in de competitie of de uitsluiting van Europese competities.