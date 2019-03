Beloften van Club Brugge zetten thuisploeg Viareggio makkelijk opzij in Viareggio Cup

Brussel - De beloften van Club Brugge kenden woensdag, in hun tweede match op het prestigieuze jeugdtoernooi, de Viareggio Cup, geen moeite met thuisploeg Viareggio en wonnen met 8-1.

De Brugse doelpunten werden gemaakt door De Cuyper (23.), De Wolf (41.), Shala (45.), Appiah (46.,64.), Baeten (77.,88.) en Ngonge (90.). Het team van Rik De Mil staat met drie punten voorlopig op een tweede plaats in het klassement en speelt vrijdag (15u) haar derde wedstrijd tegen het Italiaanse Ternana.

Bologna, dat maandag al won van Club (1-0), klopte Ternana met 3-2 en staat dicht bij de kwalificatie voor de achtste finales. De tien groepswinnaars en de zes beste tweedes gaan door naar de achtste finales.

Club Brugge neemt voor het derde jaar op rij deel aan het prestigieuze jeugdtoernooi. De beste prestatie van de Bruggelingen dateert van 2017. Toen strandde blauw-zwart in de halve finales. Vorig jaar werd Club Brugge uitgeschakeld in de groepsfase. Anderlecht, in 2013, is de enige Belgische ploeg die de Viareggio Cup al eens wist te winnen.