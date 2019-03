Schilderij van Brueghel gestolen uit Italiaanse kerk

Onbekenden hebben een schilderij van Pieter Brueghel de Jonge (1564-1637/38) uit een kerk in de Noord-Italiaanse provincie La Spezia gestolen. “Het werk is van onschatbare waarde”, zei burgemeester Daniele Montebello van de gemeente Castelnuovo Magra woensdag aan het persagentschap Ansa. “Ik vermoed dat het om een diefstal op bestelling gaat. In dezelfde kerk Chiesa di Santa Maria Maddalena bevinden zich nog twee andere belangrijke werken. “Laat ons hopen dat het doek snel wordt teruggevonden”.

Het werk hing in de kerk Chiesa di Santa Maria Maddalena van de Ligurische gemeente. Volgens het gemeentebestuur gaat het bij het gestolen doek om een kopie van de beroemde “Kruisdraging” van Brueghels vader Pieter Bruegel de Oude (rond 1525/30-1569).

Brueghel de Jonge maakte wel vaker kopieën en variaties van werken van zijn vader. Het origineel uit 1564 wordt tentoongesteld in het kunsthistorisch museum in Wenen. De Vlaamse schildersdynastie Brueghel bracht in de 16e en 17e eeuw heel wat meesters voort, waarvan het werk van invloed was op de Europese kunstgeschiedenis. De schrijfwijze van de naam met h is pas van de tweede generatie gebruikelijk.