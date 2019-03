Tweede belangrijke Brexitstemming: veegt het Lagerhuis no deal nog eens van tafel?

Eigenlijk slaat het op niet veel. Het Brits parlement stemt straks over de mogelijkheid van een no deal-Brexit. Verwacht wordt dat de parlementsleden die optie van tafel stemmen. Maar veel meer dan een tijdelijke zekerheid is het niet. Als ze niet op één of andere manier tot een akkoord met de EU komen, dan riskeert het Verenigd Koninkrijk nog altijd zonder veiligheidsnet uit de Unie te totteren.

“Voor een no deal stemmen is als de Titanic die stemt dat de ijsberg uit de kant moet gaan.” Sabine Weyand, één van de toponderhandelaars van de Europese Unie, kan er helemaal niet meer bij. De Britten hebben dinsdag voor de tweede keer het akkoord met Europa van tafel geveegd. Dus moeten ze zich nu buigen over de vraag of ze dan maar een no deal-Brexit willen riskeren. Dat zien de meeste parlementsleden ook al niet zitten.

Enkel als de Britse MP’s straks toch voor een no deal stemmen, zullen ze vandaag een steen verlegd hebben. Stemmen ze die optie weer van de tafel, dan blijft de impasse compleet. Eigenlijk net zoals de vorige keer dat premier Theresa May haar deal voorlegde, in januari. Ook toen schoof de boel achteraf geen meter op. Ook toen is het spook van de no deal niet voorgoed verjaagd.

Zolang er geen bindend akkoord is met de Europese Unie, blijft de deadline van 29 maart een strop rond de nek van het Verenigd Koninkrijk. Lukt het tegen dan niet om een akkoord te hebben, dan is de no deal een feit. Met alle problemen van dien: van de ene dag op de andere gelden alle vrijhandelsakkoorden niet meer en stuikt de economie ineen. Plots hebben Britten visa nodig om het vasteland te bezoeken en omgekeerd. En ga zo maar door.

“Eigenlijk is de stemming van morgen veel interessanter”, zegt professor Europese Politiek Steven Van Hecke (KU Leuven). “Dan gaat het om een mogelijk uitstel. Al kun je de vraag stellen wat voor zoden dat aan de dijk zet. De posities van de Britten en Europa blijven dezelfde. Maar dat zou wel betekenen dat May dan ook echt alle controle kwijt is en dan komt er misschien een nieuwe dynamiek.”

Van Hecke kan zich moeilijk voorstellen dat het uitstel van lange duur zal zijn. “Niemand zit erop te wachten dat het Verenigd Koninkrijk nog voorbij de Europese verkiezingen lid zou zijn van de EU.”

Maar voor dat uitstel moeten de Europese lidstaten ook hun fiat geven. Daar zijn er genoeg die het zo langzamerhand wel gehad hebben met die koppige Britten.