“Grootste dodencel van het westelijk halfrond” schaft doodstraf af

De gouverneur van Californië, de meest bevolkte staat van de VS, heeft de doodstraf afgeschaft, zo heeft hij woensdag bekendgemaakt. “Voor mij is dit het juiste ding om te doen”, zei Gavin Newsome tegenover verslaggevers. Zijn staat heeft met meer dan 700 terdoodveroordeelden de grootste dodencel van het westelijk halfrond, voegde hij eraan toe.

De vorig jaar verkozen gouverneur vertelde dat terwijl hij dat zei reeds uitrusting in de dodencel van de bekende gevangenis van St. Quentin werd verwijderd. Newsome weidde uit over raciale en economische disproporties in het Amerikaanse rechtssysteem en hamerde erop dat er in de dodencel wellicht onschuldige mensen vertoeven.

De gouverneur stelde zich ook vragen bij het recht van de staat om een leven te nemen. “Ik denk dat mensen oog om oog, tand om tand denken. Maar als je verkracht, verkrachten wij niet. En ik denk dat als iemand vermoordt, dat wij dan niet vermoorden. Wij zijn beter dan dat”.