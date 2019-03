Het leven door de ogen van super Bayern München-fan ‘Bayern Ryan’: “We zijn wie we zijn en geven niet op. Die spreuk van Bayern München houdt me staande”

Bayern München, de Duitse Rekordmeister, kan voor de terugwedstrijd van de achtste finale van de Champions League vanavond om 21.00 uur rekenen op de steun van duizenden supporters over de hele wereld. Een daarvan springt er echt uit. De Amerikaanse ‘Bayern Ryan’ verloor in 2016 een oog en gaat tegenwoordig op een erg aparte manier door het leven: “Als mensen mijn oog zien, vragen ze meteen wat er gebeurd is.”

Ryan Gibson, een Amerikaanse Bayern Münchenfan uit North Carolina, bekijkt de wedstrijd tussen Bayern München en Liverpool vanavond in het café ‘The Hooligan’. “Dit is mijn tweede thuis”, zegt hij er zelfs over. “Alles wat men hier tegen me zegt is goed bedoeld. Ook als ze lachen met mijn oog.”

Ryan gaat sinds 2016 door het leven met een oogprothese van Bayern München. Drie jaar geleden kreeg hij de diagnose ‘oculair melanoom’ een uiterst zeldzame vorm van oogkanker. De dokters vertelden hem dat hij moest kiezen tussen zijn oog en zijn leven. “Ik maakte de keuze om mijn oog te verliezen in plaats van mijn leven”, legt Ryan uit in gesprek met B/R Football.

Steun van Bayern München

Om zijn oog te vervangen koos hij een glazen oog met daarop het logo van Bayern München als iris. ”De reden voor het Bayern-oog was dat mensen meteen vragen wat er met mijn oog gebeurd was als ze me zagen. Op die manier kan ik het oculair melanoom onder de aandacht brengen. Het leidt tot bewustmaking en start de conversatie.”

De Amerikaanse Ryan moet de hele behandeling uit eigen zak betalen, want een verzekering heeft hij niet. Maar daarvoor kan hij wel rekenen op de steun van Bayern München. “Het maakt niet uit of we winnen of verliezen. We blijven altijd samen”, zegt Rudolf Vidal, de voorzitter van Americas Bayern München. “Voor ons was het duidelijk dat we alles zouden doen om iemand die zo’n fan is van Bayern te helpen.”

“Dit oog heeft me de man gemaakt die ik vandaag ben”

Ongeluk bleef Ryan achtervolgen want na zijn oogoperatie werd hij ook aangereden door een afgeleidde chauffeur. De auto was perte totale, maar Ryan overleefde. Hij laat zich inspireren door Frank Ribéry. Het Frans Bayern-icoon gaat al van jongs af aan door het leven met een litteken op zijn gezicht dat hij overhield aan een auto-ongeluk. Ribéry kent Ryan “Ik volg zijn verhaal op Instagram. Wat hij heeft meegemaakt is echt ongelofelijk. Ik heb zo’n enorm respect voor hem. Je ziet dat hij echt houdt van Bayern.”

“Ribéry zegt dat elke keer hij in de spiegel keek, dat van hem de man maakte die hij nu is. We zijn wie we zijn en geven niet op. Die spreuk van Bayern München houdt me staande. Dit is wie ik ben. Accepteer het of niet, maar dit glazen oog heeft me de man gemaakt die ik vandaag ben. Het maakt niet uit wat er op mijn pad komt. Ik zal ertegenaan gaan, met mijn benen die niet goed werken en met maar 1 oog. Ik zal net zoals Bayern doen. Aan het eind zal ik winnen.”

Bayern München speelt vanavond om 21.00 de terugwedstrijd van de achtste finale van de Champions League tegen Liverpool. De heenwedstrijd in Liverpool eindigde op een scoreloos gelijkspel.