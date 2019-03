Ben Weyts krijgt opmerkelijke brief van… Pamela Anderson

Pamela Anderson (51) heeft een brief geschreven aan Ben Weyts. Ze bedankt de Vlaams minister van Dierenwelzijn (N-VA) daarin “in naam van de dieren”.

Pamela Anderson looft Ben Weyts voor zijn “inspanningen en de ethische bekommernissen van de Vlaamse regering” voor dierenwelzijn. Dat deed ze in een persoonlijke brief naar aanleiding van het nakende verbod op pelsdierkwekerijen en dwangvoederen voor foie gras. Vorige zomer besliste de Vlaamse regering dat te verbieden. Woensdag stemt het Vlaams Parlement over het ontwerp van decreet daarover.

De rondborstige actrice uit Baywatch, die zich al langer heeft opgeworpen als dierenrechtenactiviste, vernam het nieuws van “mijn vrienden bij GAIA en PETA (een internationale dierenrechtenorganisatie, nvdr.).” Ze schrijft aan Weyts: “Dit is werkelijk uitstekend nieuws voor honderdduizenden weerloze dieren. In naam van de dieren: dank u Vlaanderen, dank u België!”

Enkele maanden daarvoor had ze Weyts in een brief nog op de vingers getikt omdat een verbod uitbleef. “Kom alstublieft uw engagement voor een wettelijk verbod na en stel niet langer uit”, pende ze eind 2017.