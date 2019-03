Britse parlementsleden stemmen ‘no deal’-Brexit (héél nipt) weg

Het Britse Lagerhuis heeft de optie van een ‘no deal’-Brexit van tafel geveegd. Maar dan wel niet op de manier die premier Theresa May had gehoopt.

Het Britse Lagerhuis stemde woensdagavond over een voorstel waarin een Brexit zonder akkoord met de Europese Unie werd uitgesloten. Maar eerst moest er ook nog gestemd worden over enkele voorgestelde amendementen bij dat voorstel. Een amendement dat een ‘no deal’-Brexit “in alle gevallen” uitsluit haalde het daarbij verrassend met een érg nipte meerderheid van 312 stemmen tegen 308.

Het feit dat dit amendement, dat verder gaat dan de eigenlijke regeringsmotie, het haalde is een nieuwe pijnlijke nederlaag voor premier Theresa May. Er werd namelijk van uitgegaan dat enkel de originele motie, ingediend door leden van de Conservatieve partij, uiteindelijk zou goedgekeurd worden. Dat voorstel, dat een half uur later trouwens ook een (veel ruimere) meerderheid achter zich kreeg, verwierp weliswaar ook een Brexit zonder akkoord, maar ging veel minder ver.

En wat nu?

Ondanks het oordeel van de Britse parlementsleden is een ‘no deal’-Brexit nog steeds een optie: de goedgekeurde motie én het bijgevoegde amendement zijn wettelijk niet bindend. In de woorden van May na de stemming: “Dit verandert niets aan het fundamentele probleem: als de geëerde parlementsleden de Europese Unie niet zonder deal willen verlaten, moeten ze een deal goedkeuren.”

Als de regering-May en de Europese Unie tegen 29 maart geen goedgekeurd alternatief hebben, verlaat Groot-Brittannië de EU namelijk nog steeds zonder deal. Deze stemming is echter wel een stevig signaal van de parlementsleden aan May.

Uitstel lijkt onafwendbaar

Daarom lijkt het een uitgemaakte zaak dat het Britse Lagerhuis morgenavond stemt voor een uitstel van de Brexit, zodat er tijd is om dat alternatieve scenario uit te werken. Daarvoor zouden de Britten wel de goedkeuring moeten krijgen van de 27 lidstaten van de EU.

De vraag is dan: wordt het een kort uitstel, bij voorkeur met een nieuwe deadline vóór de Europese verkiezingen eind mei, of kiest May in overleg met de EU voor een langer uitstel? Het is namelijk helemaal niet duidelijk hoe een alternatief Brexit-voorstel er in hemelsnaam moet uitzien. De EU-onderhandelaars hebben namelijk al meermaals laten verstaan dat er geen fundamentele toegevingen meer gedaan kunnen worden.

De conclusie kan dus enkel luiden: de onduidelijkheid over de toekomst van het Brexit-dilemma is na vanavond enkel groter geworden.