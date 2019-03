Akkoord over invoering digitale meter voor zonnepanelen

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over de invoering van de digitale meter. Het lost het probleem op van mensen met zonnepanelen die hun oude meter niet meer kunnen terugdraaien en dus het voordeel van hun investering zouden verliezen. Daar wordt nu een mouw aan gepast.

Vanaf 1 juli gaat de Vlaamse regering stelselmatig de digitale meter invoeren. Die biedt tal van voordelen. De meter geeft inzicht in je elektriciteitsverbruik, waardoor je makkelijker energie kunt besparen. Wie in de toekomst van op zijn werk de wasmachine wil aanzetten, zal dat ook via die meter kunnen doen. En uiteraard levert die meter ook de overheid en de netbeheerders voordelen op.

Alleen was er een grote maar. Digitale meters kunnen niet zoals de bestaande meters terugdraaien. En dat is net de winst van wie investeerde in zonnepanelen. Wanneer die elektriciteit produceren, draait de meter terug en hoef je dus niets te betalen voor elektriciteit. De vrees bestond dat de invoering van de digitale meter dat teniet zou doen.

De Vlaamse regering en de Vlaamse meerderheidspartijen zijn het nu eens geraakt over een nieuw systeem. Wie wil, kan 15 jaar lang in het bestaande systeem blijven zitten. De digitale meter wordt virtueel teruggedraaid, zodat de winst blijft bestaan. Maar wie dat doet, zal net zoals nu een vergoeding moeten betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet, het zogenaamde prosumententarief.

Wie echter overdag veel thuis is en stroom verbruikt, zal volgens de Vlaamse meerderheid voordeliger af zijn met het nieuwe systeem waarbij die terugdraaiende teller niet wordt gebruikt. Wie daarvoor kiest, zal dan netto betalen wat van het net wordt afgenomen, maar moet geen prosumententarief meer ophoesten.

Het parlement moet het akkoord nog voor de verkiezingen goedkeuren.