Chelsea-coach Maurizio Sarri vreest vertrek van Eden Hazard naar Real niet

Nu Zinédine Zidane opnieuw coach is van Real Madrid, draait de geruchtenmolen over een eventuele overgang van Eden Hazard naar de Spaanse hoofdstad weer op volle toeren. Al vreest Chelsea-coach Maurizio Sarri het vertrek van zijn goudhaantje niet.

Chelsea speelt donderdag de return van de achtste finales van de Europa League bij Dynamo Kiev. Het team uit Londen is na een 3-0 in de heenpartij al zo goed als zeker van de kwalificatie, dus kon Sarri wat dieper ingaan op de geruchten rond de Rode Duivel. “Ik heb nog niet gesproken met Eden over Real of Zidane”, verklaarde de Italiaan. “Ik herhaal: ik maak me geen zorgen over de situatie.”

“Ik hoop dat Eden gewoon bij ons blijft”, verklaarde nadien Willian, ploegmaat van Hazard bij The Blues. “Hij is mijn vriend en zonder twijfel een van de beste spelers met wie ik ooit samenspeelde. Eden behoort gewoon tot de wereldtop.”