Red Flames oefenen op 1 juni in Leuven tegen WK-deelnemer Thailand

Brussel - In de voorbereiding op de kwalificatiecampagne voor het EK 2021 zullen de Belgische voetbalvrouwen op 1 juni in Leuven tegen Thailand oefenen. Kort daarvoor trekken de Red Flames op stage naar Griekenland.

België startte de voorbereiding op de kwalificaties voor het volgende EK in Engeland met stages in eigen land (aan de kust en in Tubeke) en Spanje. Vorige week namen de Flames deel aan de Cyprus Cup, waar ze brons wonnen. De volgende afspraak is een prestigieuze oefenwedstrijd op 8 april in en tegen de Verenigde Staten, de nummer 1 op de FIFA-ranking. Bondscoach Ives Serneels maakt zijn selectie daarvoor op 25 maart bekend.

De KBVB schepte woensdag ook duidelijkheid in het verdere programma van 2019. Van 18 tot 25 mei volgt een stage in Griekenland, als voorbereiding op een thuiswedstrijd tegen Thailand op zaterdag 1 juni in het stadion van OH Leuven (aftrap om 15u30).

Voor Thailand maakt het duel deel uit van de voorbereiding op het WK, dat deze zomer in Frankrijk wordt gespeeld. In Frankrijk treffen de Thaise vrouwen Chili, de Verenigde Staten en Zweden. Thailand is momenteel 29e op de FIFA-ranking en straks een van de vijf Aziatische WK-deelnemers. Het plaatste zich in april vorig jaar voor het WK na een vierde plaats op het Aziatisch kampioenschap in Jordanië. België is 21e op de FIFA-ranking maar kon zich niet kwalificeren voor het WK.

“Benieuwd”

“Met Thailand treffen we na Nigeria in Cyprus opnieuw een WK-tegenstander. Ik ben benieuwd wat de groep zal laten zien”, zegt bondscoach Serneels. “Het is fijn dat we het seizoen kunnen afsluiten met een wedstrijd in eigen land. Door de stages en wedstrijden in het buitenland is het al een tijdje geleden dat onze supporters ons in België hebben kunnen zien spelen. Ik wou daarom absoluut nog een thuiswedstrijd voor de start van de schoolvakantie. De wedstrijd vindt plaats in Leuven en daar hebben we al heel wat fijne momenten beleefd. Met de steun van onze supporters rekenen we op een nieuwe mooie avond.”

De voorronde van het EK 2021 in Engeland start op 3 september met een thuismatch tegen Kroatië.