Voltijdse bestaan als ‘vriendin van Cristiano Ronaldo’: wie is de 25-jarige Georgina, de vrouw achter de stervoetballer?

Bàm! Weer is Cristiano Ronaldo de steracteur op het wereldtoneel dat voetbal heet, weer leeft iemand op een achterste rij mee – met tranen van geluk deze keer. Dat ze Georgina heet, was tot dusver het belangrijkste wat we over haar wisten. Dat ze een vrouw van vlees en bloed is, blijkt nu ook. “Nadat de eerste foto’s opdoken van haar met Ronaldo, werd het niet meer houdbaar in Madrid.”