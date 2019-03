We kopen alles online, behalve ons eten

10,67 miljoen euro. Zoveel geld hebben we vorig jaar uitgegeven op het internet. Een recordbedrag dat we vooral hebben gespendeerd aan nieuwe kleren, media en speelgoed. Aan onze boodschappen spenderen we dan weer opvallend weinig geld online. Daar houdt de Belg vast aan de supermarkt en de bakker om de hoek.

Allemaal samen gaven we in 2018 een recordbedrag van 10,67 miljoen euro uit op het internet. Dat is vijf procent meer dan het jaar daarvoor. Gemiddeld deden we elf online aankopen voor een totaalbedrag van 1.273 euro. Opvallend: het aantal Belgen die online iets aankochten, is licht gedaald met 1 procent, naar 8,3 miljoen kopers. BeCommerce, dat jaarlijks onderzoek doet naar onze online activiteiten, spreekt toch van een stabiele markt. “De laatste jaren is het aantal online shoppers eigenlijk stabiel gebleven”, zegt Sofie Geeroms van BeCommerce.

Groeien kan nog

Toch lijkt er nog een groot potentieel op de online markt. 18 procent van onze aankopen doen we tegenwoordig online, een stijging van 1 procent. Voor vliegtuigtickets en hotelkamers ligt het percentage zelfs op 90 procent. Maar amper 8 procent van het verkochte voedsel wordt online gekocht. “Zeker daar is er nog veel groeipotentieel”, zegt Geeroms. “De Belg koopt zijn eten nog niet online omdat de markt daar nog niet op inspeelt. De meeste winkels hebben wel een afhaalpunt, maar brengen de boodschappen nog niet tot bij de deur. Nochtans zijn wij Belgen Bourgondisch en zou je dat ook naar online kunnen vertalen. Beedrop bijvoorbeeld heeft dat goed gezien, zij halen bestellingen op bij de plaatselijke delicatessezaak of slager om dan aan de deur te leveren. De consument is bereid om een meerkost te betalen voor die service.”

Online boodschappen bestellen, doen we misschien niet graag. Speelgoed wel: daar steeg de verkoop met 38 procent. Goed voor een marktaandeel van 28 procent. “We voorspellen dat na de modesector ook de speelgoedsector zal veranderen. In New York zijn de grote speelgoedwinkels aan Times Square al gesloten.”

Bestellen met je stem

Nog een duidelijke evolutie in de markt: de verschuiving van ‘e-’ naar ‘v-’commerce, zegt Geeroms. Van elektronisch bestellen naar voice-bestellingen, dus. Het systeem waarbij we onze personal assistants – zoals Alexa of Siri – vragen om ons boodschappenlijstje naar de supermarkt door te sturen, die dat vervolgens aan huis komt leveren. “Uit ons onderzoek blijkt 28 procent geïnteresseerd in die technologie en zo’n 7 procent geeft aan dat ze het ooit al gedaan hebben.”

- Zalando koploper in Europa -

Het Belgische bedrijf Cross-Border Commerce heeft in Europa meer dan 10.000 bedrijven gescand die in meerdere landen actief zijn. Daarbij komt Zalando als beste naar boven, het eerste Belgische bedrijf staat op plaats 25, Kipling.

Het bedrijf onderzocht 10.000 bedrijven en maakte daarbij een lijst van de 500 beste bedrijven, beoordeeld op aantal klanten, transacties, online zichtbaarheid en in hoeveel landen ze actief zijn. Een onderzoeksteam werkte zes maanden aan de analyse. Daaruit blijkt dat Zalando de absolute koploper is, gevolgd door Ikea, H&M, Zara en Nespresso. Het eerste Belgische bedrijf is Kipling en staat op plaats 25.

De totale online verkoop over de grenzen heen, is goed voor 95 miljard euro. 55 procent van de online aankopen blijft binnen Europa, als we buiten de EU kijken, kopen we vooral op Amazon.

“Het onderzoek is een manier om onze grote spelers in de kijker te zetten maar ook om zich te meten tegenover elkaar en de niet-Europese markt. We zien dit als een nulmeting en willen jaarlijks die lijst opnieuw opstellen om de evoluties daarin ook te ontdekken”, vertelt Carine Moitier van Cross-Border Commerce Europe.