‘GOAT’ bekijkt ‘GOAT’: Eddy Merckx is opvallende gast bij Champions League-wedstrijd van Lionel Messi en Barcelona

Dat Eddy Merckx de beste wielrenner ooit is, daar twijfelt niemand aan. Maar dat ‘De Kannibaal’ aanwezig zou zijn bij een Champions League-wedstrijd van FC Barcelona, dat was toch eerder een verrassing dan een vanzelfsprekendheid.

Foto: EPA-EFE

Merckx werd gespot op de tribunes van Camp Nou voor de partij van Lionel Messi en co. tegen Olympique Lyon. Hij zag de Argentijn de 1-0 scoren op strafschop, met een bloedmooie panenka. Daarmee voegde Messi het zoveelste bewijsstuk toe aan zijn pleidooi voor de Greatest of All Time (GOAT). Handig, na de hattrick van Cristiano Ronaldo tegen Atlético Madrid.

Eerder op de dag werd nog bekend dat de Rode Duivels op 21 maart, tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland in het Koning Boudewijnstadion, in het geel zullen spelen “ter ere van de Grand Départ (van de Tour de France in Brussel, red.) en Eddy Merckx”.