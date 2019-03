Belgisch studente beëindigt hongerstaking in Nicaraguaanse cel

Amaya Coppens zit sinds september opgesloten in Nicaragua. Foto: LA PRENSA/ARCHIVO/Eddy López

Amaya Coppens heeft een einde gemaakt aan haar hongerstaking. De Belgisch-Nicaraguaanse studente in de geneeskunde zit sinds september opgesloten in Nicaragua.

Coppens is lid van een studentenbeweging die zich afzet tegen het regime van president Daniel Ortega. Sinds 27 februari weigerde ze met zeven andere gedetineerden te eten.

De acht hebben woensdag een einde gemaakt aan hun actie. “Zij denken een overwinning te hebben behaald na de beslissing van de Burger Alliantie voor Gerechtigheid en Democratie om haar deelname aan de dialoog op te schorten zolang het regime geen beslissende daad heeft gesteld om zijn goede wil te tonen”, schrijft de moeder van Amaya Coppens in een mail. De Alliantie is een oppositieplatform van bedrijven, de “civiele maatschappij”, boeren en studenten.

Geldt eveneens als een overwinning het feit dat het Europees parlement een resolutie heeft gestemd die het regime in Managua veroordeelt en die individuele sancties tegen vertegenwoordigers ervan in het vooruitzicht stelt, staat in de mail.