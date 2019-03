Vlaamse universiteiten willen wiskunde redden van ondergang

Jaarlijks studeren er slechts een honderdtal wiskundigen af, waarvan er amper een twintigtal voor de klas komen te staan. En dat terwijl er in 2016 meer dan vierhonderd wiskundeleraren stopten, de meesten omdat ze met pensioen gingen. Het is slechts een van de redenen waarom de Vlaamse universiteiten aan de alarmbel trekken over de staat van wiskunde in Vlaanderen en pleiten voor de oprichting van een wiskundeplatform.

Donderdag komt de website van dat Platform Wiskunde online - met allerlei info over het belang van wiskunde - maar de Vlaamse rectoren vragen de overheid om dat platform te ondersteunen. “Het is een paradox,” zegt Herman Van Goethem, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). “De impact van wiskunde op onze maatschappij wordt steeds groter. Maar toch is wiskunde steeds minder zichtbaar.”