Een blindengeleidehond? Vlaamse Monique krijgt het gezelschap van het eerste blindengeleide-paardje van Europa

Brugge - Een terrasje doen, een festival bezoeken of gewoon door de Brugse binnenstad kuieren: binnenkort doet Monique Van den Abbeel (43) het allemaal in gezelschap van Dinky. Het dier, dat werd opgeleid in Tongeren, is het eerste blindengeleidepaard in Europa. Monique lijdt aan glaucoom en koos voor het paardje na de dood van haar tweede blindengeleidehond.

“Het afscheid viel me behoorlijk zwaar, en het grote voordeel van een paard is dat het veel langer leeft: tot 30 jaar.” Dinky moet zijn opleiding nog voltooien, maar is nu al tijdelijk in Brugge om kennis te maken met zijn baasje en zijn nieuwe omgeving. “We gaan samen naar de bakker, de slager en de supermarkt: het worden twee spannende weken.”