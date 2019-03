Tornado raast in de buurt van Belgische grens met Duitsland: 32 huizen beschadigd en 2 gewonden

Een tornado heeft woensdagmiddag over het Duitse Roetgen getrokken, vlakbij de Oostkantons. Volgens de Duitse nieuwswebsite Aachener Nachrichten liet de tornado een spoor van verwoestingen achter.

Er raakten 32 huizen beschadigd, waarvan er twee helemaal weg zijn en tien onbewoonbaar. Verschillende bomen braken af en één auto werd door de wind opzij gegooid. Volgens ooggetuigen waren straatlantaarns zelfs afgebroken, aldus de lokale Duitse nieuwswebsite. Ook is er sprake van twee gewonden.

Het gebied waar de tornado over raasde is afgesloten. Gedupeerden die hun huizen niet meer in kunnen, worden opgevangen in gemeenschapshuizen.