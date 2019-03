Fraude cum laude

Niet alleen bollebozen raken binnen in de Amerikaanse elite-universiteiten. Ook kinderen van rijke ouders kregen onterecht een gegeerd plaatsje op Yale of Stanford. In ruil voor een smak geld werd geknoeid met toelatingstests, of werd zoon- of dochterlief ingeschreven als topatleet – zelfs al deed hij of zij amper aan sport. Onder de beklaagden veel zakenlui, maar ook Hollywoodsterren zoals actrice Felicity Huffman.