‘No deal’ weggestemd en toch op weg naar ‘no deal’

Goed twee weken voor de deadline weten de Britten nog altijd niet wat ze willen. De deal met de Europese Unie, waarmee premier Theresa May nu al een paar maand loopt te leuren, lusten de parlementsleden niet. Maar voor een no deal met alle bijhorende economische rampscenario’s bedanken ze ook. Dat scenario stemden ze gisteren met 321 tegen 278 weg.

Dat zet de pure chaos in het Britse politieke bestel nog eens goed in de verf en toont nog eens aan dat het rijk van de felgeplaagde May bijna uit is. Haar tactiek is nu al even dezelfde. Tijd rekken tot zo dicht mogelijk tegen de Brexit-deadline van 29 maart aan en dan haar deal met de EU door de strot van de koppige parlementsleden rammen. Om extra druk te zetten had ze haar eigen motie klaar: “No deal moet te allen koste vermeden worden, maar als er tegen eind maart geen akkoord is, dan wordt het toch no deal”.

Met een nipte meerderheid haalde het parlement de angel uit die motie. Behalve May nog eens met haar onmacht confronteren verandert dat eigenlijk niets. De Europese Unie heeft al tot in den treure proberen duidelijk te maken dat deze deal de enige is die de Britten zullen krijgen. Gaan ze niet akkoord, dan is het toch no deal, alle wapen­gekletter in het Lagerhuis ten spijt.

May wijkt niet af van haar lijn. Ze probeert de druk nog eens op te voeren door een nieuwe keuze voor te leggen. “Tegen woensdag 20 maart moet er op één of andere manier een meerderheid zijn voor mijn deal. Lukt dat, dan stellen we het vertrek wat uit tot 30 juni om de losse eindjes te knopen. Lukt dat niet, dan kan het wel heel lang duren en zullen we moeten deelnemen aan de Europese verkiezingen.”

Machtsspel duurt voort

Partijpolitieke spelletjes om toch maar aan de macht vast te houden, zegt professor ­Europese politiek Steven Van ­Hecke (KU Leuven). “Ondanks de sense of urgency blijven die spelen. May wil aan de macht blijven, haar uitdager Jeremy Corbyn wil verkiezingen om zelf aan de macht te komen.”

Europa ziet de chaos aan de overkant van het Kanaal met lede ogen aan. De 27 lidstaten moeten unaniem hun goedkeuring geven voor gelijk welke aanpassing die de Britten nog vragen. Anders is het alsnog no deal. Op het continent drijven ze de voorbereidingen voor dat scenario nog wat ­verder op.