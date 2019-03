Boeing vraagt nu zelf om vliegtuigen aan de grond te houden

Ook in de Verenigde Staten blijft de Boeing 737 Max 8 nu voor onbepaalde tijd aan de grond. Dat heeft president Donald Trump gisteravond aangekondigd, nadat Boeing zelf dat advies had gegeven voor de 371 vliegtuigen van het type wereldwijd. In een mededeling hamerde de vliegtuigbouwer erop dat de vliegtuigen perfect veilig zijn, maar dat het bedrijf uit een “overvloed aan voorzichtigheid” heeft geadviseerd om ze tijdelijk uit het luchtruim te halen.

Het Amerikaanse verbod – dat van kracht blijft in afwachting van het verdere onderzoek – is er gekomen op basis van nieuwe bewijzen die de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft verzameld op de plaats waar het vliegtuig van Ethiopian Airlines neerstortte. De Amerikanen volgen daarmee het voorbeeld van onder meer China en Europa.

Bij de vliegtuigcrash van afgelopen zondag kwamen alle 157 inzittenden om het leven. De woordvoerder van Ethiopian Airlines zegt dat het nog steeds onduidelijk is wat er precies gebeurde. De piloot had wel besturingsproblemen gemeld en gevraagd om terug te keren. Dat was hem ook toegestaan, maar tevergeefs. (jvde)