COMMENTAAR. De Champions League herleeft, het smullen is nog maar net begonnen en er zijn vier favorieten

Terwijl de Champions ­League de voorbije seizoenen steeds meer begon te flirten met de saaiheid, herleeft de belangrijkste clubcompetitie in al zijn glorie. Uitstekend voetbal, spectaculaire wedstrijden, schitterende doelpunten en dat wat het voetbal boven andere ploegsporten doet uitstijgen: verrassende wendingen. De remontadas van Ajax, Manchester United en Juventus waren even spectaculair als verschillend. Ze hadden alle drie dat element dat het voetbal zo spectaculair maakt: de onverwachte plot.

Het staat in contrast met wat we de voorbije seizoenen te veel kregen voorgeschoteld. We zagen toen te veel identieke wedstrijden tussen altijd weer dezelfde ploegen, met uiteindelijk Real Madrid als ...