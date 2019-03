Anderlecht-bestuur bedaart de gemoederen: Fred Rutten en Pär Zetterberg leggen conflict(je) bij

Het conflict(je) tussen Fred Rutten en Pär Zetterberg is opgelost. De Anderlecht-coach pikte het niet dat adviseur Zetterberg openbaar advies gaf aan toptalent Yari Verschaeren, maar het bestuur bedaarde de gemoederen. Zetterberg werd niet op de vingers getikt.

Op training stonden Rutten en Zetterberg gisteren weer te overleggen. De foto suggereert wel dat de Nederlander Zo en zo gaan we het doen en jij moet luisteren zegt, maar de dialoog is terug. Het bestuur heeft aan Fred Rutten uitgelegd dat Zetterberg als supervisor de bewaker is van het RSCA-DNA en dat hij zijn boekje niet te buiten ging door publiekelijk te verklaren dat Yari Verschaeren soms wat meer lange ballen moet trappen en meer met zijn hoofd rechtop moet voetballen. De Zweed bedoelde het goed. Misschien moet er af en toe wat meer intern overlegd worden, maar Zetterberg mag zijn mening geven en kreeg geen reprimande. Spelers als Sven Kums en Pieter Gerkens hebben naar eigen zeggen ook veel aan de raad van de Zetterberg, maar Fred Rutten blijft natuurlijk wel de baas.

Toch is het goed dat het akkefietje uit de lucht is, want veel supporters kozen op ­sociale media al de kant van Zetterberg, die voor hen een echte clublegende blijft. Nu Anderlecht zeker is van Play-off 1 en nog mikt op Europees voetbal, kan het elke vorm van interne wrevel missen als kiespijn.