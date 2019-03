Mede-eigenaar Beerschot Wilrijk: “Hopelijk promoveren we zaterdag al, en anders via de groene tafel”

Francis Vrancken - de mede-eigenaar van Beerschot Wilrijk - en zijn rechterhand Luc Neefs - die eveneens in het clubbstuur zit - schijnen het wel héél zeker te weten: “Beerschot Wilrijk speelt volgend seizoen in 1A. Hopelijk krijgen we het zaterdag al voor elkaar. Lukt dat niet, dan zal het via het dossier ‘Propere Handen’ en de groene tafel gebeuren.”